Twee dagen na haar halve finale op het WTA-toernooi van San José is Elise Mertens (WTA 16) er niet in geslaagd in het Canadese Montréal haar partij in de eerste ronde te winnen. De 25-jarige Limburgse verloor in twee sets (6-3 en 7-5) van de veel lager gerangschikte Italiaanse Camila Giorgi (WTA 71).