Sint-Truiden/Zoutleeuw

Amper zes dagen kregen Kris Stevens en Ingrid Callens om hun appartement van Residentie Platanus in Sint-Truiden te verlaten. Door problemen in de houtconstructie dreigt het hele gebouw op termijn in te storten. Wat volgt, is een financiële en mentale marteling. Om hen te steunen, start hun dochter met een crowdfunding.