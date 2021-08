Shakhtar Donetsk-KRC Genk 2-1 (totaal 4-2)

Geen vierde deelname aan de Champions League, wel een vijfde aan de Europa League voor KRC Genk, dat in Kiev net als in de heenmatch een lesje in efficiëntie kreeg. Shakhtar strafte het gebrek aan opportunisme opnieuw genadeloos af: 2-1.