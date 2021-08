Dappere vrouw steekt drukke snelweg over tijdens regenbui om gestrand katje te redden

Verpleegster Pawitra Pitchayakul reed op de snelweg naar huis toen ze een katje opmerkte dat vastzat in het verkeer in Bangkok, Thailand.

Ondanks het slechte weer besloot ze te stoppen en haastte zich om het dier te redden voordat het door passerende automobilisten zou worden geraakt.

Pawitra zei: ‘Toen ik de kleine kat zag, heb ik er geen twee keer over moeten nadenken om hem te gaan redden, want ik wist dat hij de snelweg niet zou overleven met dat weer. Hij zou of verhongeren of door auto’s worden overreden.’

Pawitra nam de kitten mee naar huis, besloot hem te adopteren en noemde hem Nong.

