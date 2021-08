Genk

Het bedrijf H. Essers neemt zijn intrek in de nieuwe hoofdzetel in Genk. Als grootste werkgever in de provincie blijft het bedrijf trouw aan zijn roots. Opvallend aan het nieuwe gebouw is dat het 2- sterrenrestaurant Slagmolen uit Oudsbergen op de bovenste verdieping tijdelijk een pop-up restaurant zal uitbaten.