Oudsbergen

In het Zavelbos in Oudsbergen hebben twee wandelaars iets vreemd opgemerkt deze morgen. Het Onze Lieve Vrouw der Bossen-beeld, dat al 75 jaar op haar sokkel staat in midden van het bos, is spoorloos verdwenen. De wandelaars hebben in eerste instantie nog gezocht naar het beeld in de omringende bosjes, maar tevergeefs. Niemand blijkt te weten wat ermee gebeurd is.