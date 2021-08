De brug in Vroenhoven was al vaker het toneel van wielerwedstrijden. — © eva

Riemst

Vrijdag 3 september is Riemst voor het tiende jaar op rij gastgemeente van de Benelux Tour, de vroegere BinckBank Tour. Ook nu weer wordt de start gegeven op de beroemde brug over het Albertkanaal in Vroenhoven en in de voorbereiding van het WK staan er aardig wat kleppers op de deelnemerslijst.