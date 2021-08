Maasmechelen/Genk

Het Chinese meisje Yu Xuan woog maar 212 gram, niet meer dan een appel, maar ze heeft het dankzij de medische wetenschap gehaald, en mag na 13 maanden naar huis. Voor zover bekend is ze de kleinste baby ooit die de geboorte heeft overleefd. Waar ligt de ondergrens? Volgens het ZOL in Genk zit de vooruitgang niet in de geneeskunde maar in de zorgzame ouders op neonatologie.