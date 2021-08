Almaar meer producten worden teruggeroepen: zitten we met nieuwe voedselcrisis?

Het begon met sesamzaad, daarna volgden specerijen als gember en kurkuma en intussen is de kankerverwekkende stof ethyleenoxide zelfs in ketchup, ijsjes en smeerkaasjes aangetroffen. De Belgische voedingswaakhond FAVV laat het ene product na het andere uit de winkelrekken halen. Zitten we met een nieuwe voedselcrisis? “Er is geen sprake van acute toxiciteit”, zegt professor Jan Tytgat (KU Leuven), “maar wel reden tot bezorgdheid op de lange termijn.”