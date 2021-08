Lees nu onze volledige zomerreeks ‘Pukkelpop, 10 jaar na de storm’

Op 18 augustus 2021, de dag voor Pukkelpop 2021 normaal van start zou gaan, is het 10 jaar geleden dat de Pukkelpopstorm het festival in Kiewit zwaar trof. Hilde Claes was burgemeester van Hasselt toen het noodweer losbrak, en kondigde het rampenplan af. Maar tegelijk was ze ook mama die haar 15-jarige zoon Bavo op de wei kwijt was.

Deel 1: Hilde Claes over de tweestrijd tussen moederhart en plichtsbesef

Vijf festivalgangers overleefden de ramp niet. Wendy (20) en Marlo (21), Kristof (35), Jurgen (24) en Marijke (21). Marijke De Wilde uit Hamme was op slag dood toen een lichtmast op haar tentje op de camping viel. Haar ouders Dirk en Katrien, en zus Nele vertellen hoe het 10 jaar later met hen gaat. Ook de zus van Kristof Lenaerts (35) doet voor het eerst haar verhaal.

Deel 2: Dirk, Katrien en Nele missen Marijke (21) al 10 jaar

De zus van Kristof Lenaerts doet voor het eerst haar verhaal

140 festivalgangers raakten gewond, waarvan 40 zwaargewond. Foo Fighters-fan Sarah De Schryver (40) raakte verlamd en zit in een rolstoel. Sarah gaat 10 jaar na de storm op zoek naar de onbekende man die haar bijstond toen een boom op de Proximus-tent viel en ze haar rug brak.

Deel 3: Verlamde Sarah werd een jaar na datum geëerd door Foo Fighters

Dominique Leurs en Pascal Vranckx van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stonden in de frontlinie van het Pukkelpopdrama. Leurs als hoofdverpleegkundige op spoed, Vranckx als medisch coördinator op de wei. Ook op de hulpverleners had de storm een zware impact.

Deel 4: Medisch coördinator liep zelf posttraumatisch stress syndroom op

Ook de artiesten die op het Pukkelpoppodium stonden in 2011, herinneren zich het drama nog haarscherp. Frontvrouw Skin van Skunk Anansie vertelt hoe ze zelf letterlijk van het podium werd geblazen. Netsky ging samen met zijn drummer lopen toen de Boiler Room dreigde in te storen. De Limburgse band The Rones is een maand na de storm dan weer gesplit.

Deel 5: Skunk Anasie en Netsky over het spannendste optreden ooit

Frontman van The Rones gebroken na herdenkingsconcert

Met 65.000 waren ze, op Pukkelpop 2011. Ook bij de Pukkelpoppers staat de storm in het geheugen gegrift. Iedereen die op of rond het festivalterrein aanwezig was, weet nog waar hij of zij stond op dat moment. Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal. Negen festivalgangers vertellen in het zesde en laatste deel van de zomerreeks, over hoe zij de storm beleefden.

Deel 6: Schuilende Pukkelpoppers: van veilige WC-hokjes tot ingestorte tenten