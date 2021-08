Een spelparadijs dat draait om kindvriendelijkheid: de zomertuin van Marjan en Wannes in Nijlen — © Billie

Kinderen die met kop en schouders boven de nochtans twee meter hoge schutting uitsteken en zwaaien. Het is duidelijk, we zijn aan het juiste adres voor deze reportage over een kindvriendelijke tuin en vooral ook een tuin die mag en kan meegroeien met het jonge grut. ()