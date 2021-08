Hit op Netflix: de klungelige kookshow met Paris Hilton

Streamingplatform Netflix is een serie rijker en die biedt Paris Hilton in de hoofdrol. Samen met andere wereldberoemde gasten waagt ze zich in Cooking with Paris aan culinaire experimentjes. Die zijn niet allemaal even hoogstaand ...

De Amerikaanse hotelerfgename Paris Hilton, die met A simple life al ervaring heeft wat betreft realitytelevisie, is opnieuw de ster van een show. Haar eigen kookshow deze keer, die is opgedeeld in zes afleveringen tussen de twintig en dertig minuten. In elke aflevering nodigt ze een gast uit in haar keuken en wagen ze zich samen aan ietwat bijzondere gerechten.

Die hulp kan de veertigjarige blondine alvast gebruiken, want zelf is ze geen keukenprinses. Dat wordt al duidelijk in de eerste seconden van de eerste aflevering met Kim Kardashian. We zien Hilton dan wel in een snoepjesroze prinsessenjurk en dito Chanel-handtas door de supermarkt wandelen, maar een bosje bieslook herkent ze niet uit in het rek. Ook een keukentang doet niet meteen een belletje rinkelen. Het feit dat Hilton effectief in haar keuken werkt, bezorgt haar wel een fijn gevoel. “Ik voel me een hete huisvrouw”, klinkt het.

Verder volgt de camera Hilton als ze aan de slag gaat met marshmallows. “Dit is mijn favoriete voedsel”, zegt ze. Ook als ze gesmolten, blauwgekleurde marshmallow van haar kanten handschoenen probeert te spoelen, blijft ze de smaak bejubelen. Nadat het marshmallowmengsel een nachtje in de koelkast heeft gerust, komt goede vriendin Kim Kardashian langs om een volwaardige brunch in elkaar te flansen. Het blauwe goedje doet haar niet meteen aan snoep denken. “Het is net slijm”, zegt ze. De Franse toast en frittata brengen de dames - van top tot teen in designerkleding - wel tot een goed einde. “Net restaurantkwaliteit”, besluiten ze. De gepimpte cornflakes zijn dan weer “taai en om je tand op te breken”, vindt Kardashian.

In de andere afleveringen komen onder meer zangeres Demi Lovato en Paris haar zus Nicky langs, respectievelijk om Italiaans te koken met glitterpasta en de perfecte biefstuk te braden met een beetje bling en … ketchup. Op sociale media zijn de meningen over de kookshow verdeeld: sommigen vinden het heerlijk om te zien, anderen kunnen het nog geen minuut smaken.

