Extra wisselmogelijkheid in het nationale amateur- en provinciale voetbal

In maart 2020 trokken de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en diens amateurvleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen voortijdig een streep onder het seizoen 2019-2020. Ook het jaar daarop werden er slechts een handvol competitieduels afgewerkt door datzelfde coronavirus.

Heel wat voetballers zullen straks dus opnieuw wedstrijden afwerken na een lange periode van relatieve stilstand. Om meer speelkansen te kunnen verdelen onder de voetballers, voorziet de KBVB daarom in extra wisselspelers. Dat moet ook het aantal blessures door overbelasting doen dalen.

Vorig seizoen keurde ook de Pro League goed dat er tot vijf keer gewisseld mag worden. En ook op het voorbije EK waren meer wissels toegestaan. De KBVB voerde de nieuwe regel in voor één proefseizoen. “We hopen dat deze reglementswijziging gebruikt wordt om eigen opgeleide jongeren maximale speelminuten te geven in het eerste elftal”, aldus Bob Browaeys van Voetbal Vlaanderen.

In eerste nationale zullen de clubs vanaf de competitiestart vijf wissels mogen doorvoeren. Vanaf tweede nationale tot in vierde provinciale kan een trainer vier spelers vervangen. In de Croky Cup en de Super League voor vrouwenteams mogen eveneens vijf spelers gewisseld worden.