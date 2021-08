Nafi Thiam neemt het op Memorial Van Damme in het hoogspringen op tegen topvijf van Tokio

Mariya Lasitskene is al jarenlang de leading lady van het hoogspringen en een graag geziene gaste in Brussel, waar ze in het verleden al drie keer wist te winnen. In Tokio bekroonde de 28-jarige Russin haar carrière met een eerste olympische titel, nadat ze eerder al drie wereldtitels en vier eindoverwinningen in de Diamond League behaald had. Lasitskene won in Tokio goud met een sprong over 2m04.

Nicola McDermott pakte afgelopen weekend olympisch zilver en is de winnares van het hoogspringen op de Memorial Van Damme van 2020. Het brons in Tokio was voor Yaroslava Mahuchikh met een sprong over 2m00. De 20-jarige Oekraïense wipte dit jaar al over 2m06 en kroonde zich vorige maand tot Europees beloftekampioene. Ook de Oekraïense Iryna Gerashchenko en Australische Eleanor Patterson, die in de Japanse hoofdstad de top vijf vol maakten, zijn in Brussel te bewonderen.

In het hoogspringen zal ook Nafi Thiam haar opwachting maken. Ze verlengde in Tokio haar olympische titel op de zevenkamp. Thiam, die volgende week haar 27e verjaardag viert, won het hoogspringen in de zevenkamp met een sprong over 1m92. Haar persoonlijk record staat op 2m02.