Festa Italiana tovert Hees dag lang om tot Italiaans stadje

Van 13 tot 19 uur is er een Italiaanse markt met Vespa's, koffie en espresso, wijnen en Prosecco, streekproducten, ijs, pizza uit de houtoven, olijfolie, pasta enzovoort. Daarnaast is er ook heel wat animatie voorzien op deze Italiaanse dag. Zo is er van 15 tot 16 uur de riddershow 'Pas Geridderd' in het kader van een middeleeuws kasteel. Verder zijn er Italiaanse Carabinieri, is er een rondtrekkend straattheater en staat er een springkasteel, een draaimolen en een babbelhut. Kinderen kunnen ook geschminkt worden en een Italiaanse accordeonist zorgt voor extra sfeer. Van 17 tot 21 zingt 'We Two' Italiaanse evergreens, waarbij de ambiance verzekerd is. Zo ligt Hees voor één dag ergens in het mooie Toscane. Wie met de Vespa komt, krijgt trouwens een gratis consumptie.

Festa Italiana is het eerste Bilzerse evenement dat zal werken met het Covid Safe Ticket. Bezoekers mogen dan binnen zonder mondmasker en zonder afstand te houden. Meer info: Facebookpagina Heesdorp/evenement Festa Italiana