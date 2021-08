Greta Thunberg siert cover Scandinavische Vogue

Het modemagazine Vogue heeft er voortaan een nieuwe editie bij: de Scandinavische Vogue. Op de cover van de allereerste uitgave prijkt de achttienjarige Greta Thunberg.

“We konden niemand bedenken die meer geschikt is voor onze eerste nummer dan de meest herkenbare klimaatactiviste van de voorbije jaren”, luidt het bij Vogue. In het bijhorende coverinterview is Thunberg niet mild voor de mode-industrie. Ze bekritiseert de “enorme impact op de klimaatverandering” en het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van modemerken, vooral in de fast fashion-industrie. Ook zijn er volgens de Zweedse klimaatactiviste nog te veel campagnes die ontworpen zijn om kleding duurzaam te doen lijken, terwijl het in werkelijkheid niet zo is. Thunberg vertelt ook dat het drie jaar geleden is dat ze zelf nog eens een nieuw kledingstuk kocht, en ook dat was tweedehands. De foto op de cover werd genomen door kunstenaarsduo Alexandrov Klum en moet een “modern sprookje met de intentie om natuur en mens te verbinden” voorstellen.

(evdg)