Actrice Christina Applegate lijdt aan MS: “Een zware weg, maar de weg gaat door”

De Amerikaanse actrice Christina Applegate kreeg enkele maanden geleden van de dokters te horen dat ze lijdt aan multiple sclerose (MS).

“Een paar maanden geleden kreeg ik de diagnose MS. Het was een vreemde reis. Maar ik ben zo gesteund door mensen die ik ken die ook deze aandoening hebben. Het was een zware weg. Maar zoals we allemaal weten, gaat de weg maar door”, tweette ze dinsdag.

Multiple Sclerose is een ongeneeslijke, chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel waarbij ontsteking leidt tot schade aan zenuwbanen en hun omhulsel. De ziekte leidt tot verschillende (on)zichtbare symptomen en het ziekteverloop is onvoorspelbaar en erg divers. Daarom wordt multiple sclerose ook wel de aandoening met 1000 gezichten genoemd.Applegate is vooral bekend geworden door haar rol als Kelly Bundy in de sitcom Married... with Children. Ze speelde mee in Friends en had de hoofdrol in de sitcom Samantha Who?.

Christina Applegate genas in 2008 al van borstkanker.