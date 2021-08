LIVE. Lionel Messi in Parijs om megatransfer af te ronden, Neymar is blij

PSG stuurt al teaser de wereld in

Officieel is het nog allemaal niet, maar wat kan er nu nog mislopen? Messi is geland in Parijs, en bij PSG zitten ze te popelen om hun nieuwe vedette aan te kondigen. De Parijzenaars stuurden een video de wereld in waarin een flits van een Argentijns truitje te zien is, en ook valt op dat er een plek is vrijgemaakt in de kleedkamer tussen Neymar en Mbappé.