Eerste matchabar van ons land opent de deuren: is deze groene thee echt zo gezond?

In Antwerpen is de eerste matchabar van ons land officieel open. Je kan er terecht voor allerlei combinaties met het grasgroene poeder: van oppeppend theetje tot latte. Maar is matcha ook echt zo’n goede match met onze gezondheid zoals wordt beweerd? En wat kun je eigenlijk nog drinken als je uit dat namiddagdipje wil geraken op kantoor? We staken ons licht op bij Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA.