Betogers hebben in Londen het Television Centre bestormd, uit protest tegen de verslaggeving van de openbare omroep BBC over de coronapandemie. De antivaxers wisten blijkbaar niet dat de BBC al in 2013 naar een ander gebouw verhuisde.

Ondanks een grote politiemacht slaagden een handvol betogers, die de media als ‘het virus’ omschreven, erin het gebouw binnen te dringen.

(sh)