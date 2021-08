Pelt

De gemeente Pelt maakt zich op voor een festivalweekend, want in Sint-Huibrechts Lille vindt vrijdag en zaterdag dance festival Masquerade en Koekwaus Festival plaats. Door corona zijn de edities van vorig jaar niet kunnen doorgaan. Dit jaar mag het eindelijk wel. In samenwerking met enkele apothekers en huisartsen installeert de organisatie zelfs een teststraat zodat iedere festivalganger zich ter plekke kan laten testen op corona.