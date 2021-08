Oudsbergen

Steeds meer bedrijven nemen initiatieven om het mentaal welzijn van hun werknemers te verbeteren. In de nasleep van de coronapandemie merken heel wat Limburgse ondernemingen op dat medewerkers nood hebben aan rust en stilte. Bouwbedrijf Mathieu Gijbels uit Oudsbergen speelt daar op in, en creërde een unieke werkplek in het bos naast het bedrijf.