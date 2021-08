BioNTech: “Derde prik met Pfizer-vaccin is nodig voor hoogste graad van bescherming”

Volgens Türeci blijkt uit studies dat wie ingeënt is met het BioNTech/Pfizer-vaccin al kan rekenen op “een robuuste bescherming tegen de varianten die momenteel cicruleren”, maar lokt de derde dosis “een sterke neutraliserende respons” tegen de delta- en beta-varianten uit. Daarom raadt het bedrijf een zogeheten ‘boostershot’ aan “voor de hoogste graad van bescherming”.

Een aanpassing van het vaccin om de deltavariant efficiënter te bestrijden, is echter niet nodig. “Mogelijk verandert dat als er nog nieuwe varianten opduiken”, aldus CEO Uğur Şahin. “En het is best mogelijk dat er in de komende zes tot twaalf maanden dergelijke varianten opduiken die wél vereisen dat we het vaccin aanpassen.”

De Europese Unie sloot onlangs een deal voor de aankoop van 900 miljoen extra dosissen van het BioNTech/Pfizer-vaccin, met een optie op nog eens 900 miljoen dosissen. Die vaccins zouden moeten verzekeren dat de EU boostershots kan uitdelen, maar de afspraak is dat het contract ook geldt voor eventueel aangepaste vaccins.