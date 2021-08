Financiële steun voor Sint-Vincentius

Sint-Vincentiusverenigingen De Druppel uit As en De Drempel uit Bree ontvangen elk een subsidie van 1.759 euro. Die subsidie moet de lagere voedselschenkingen omwille van corona compenseren.

In Oudsbergen was er een stijging van aanvraag van 70 naar 105 gezinnen. Spijtig genoeg is het aantal voedselschenkingen fors afgenomen. De federale regering heeft financiële middelen voorzien om de hulpverlening aan de kwetsbare bevolkingsgroepen te verzekeren. De eerste schijf van deze financiële steun werd gebruikt om dringende leefgelden en facturen voor de maaltijdbedeling te betalen. RDr