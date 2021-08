Royse pastorij staat te koop

De pastorij in Wijshagen is zopas voor 175.755 euro verkocht. Het gebouw stond al enkele jaren leeg. De pastorij van Gruitrode is ook buiten gebruik en haar waarde wordt geschat op 275.000 euro. Via het verkoopplatform en elektronisch biedingssysteem van CoVast kan er geboden worden op dit Royse erfgoed. RDr