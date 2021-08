Eindelijk terug volle stadions, maar wat is het Covid Safe Ticket en wat houdt het in?

Vrijdag is het zover: eindelijk terug Belgisch voetbal in volle stadions. Vanaf dan worden immers terug onbeperkt thuisfans toegelaten. Eén voorwaarde: alle fans moeten in het bezit zijn van het Covid Safe Ticket. Een overzicht van de belangrijkste vragen, mét hun antwoord.

Wat is een ‘Covid Safe Ticket’?

Het Covid Safe Ticket is een ticket dat kan ingezet worden om evenementen met minstens 1.500 toeschouwers te laten plaatsvinden zonder dat er daarbij rekening gehouden moet worden met de geldende coronamaatregelen. Dat wil dus zeggen dat er bij evenementen waarbij geen afstand moet gehouden worden geen mondmaskers gedragen moeten worden en dat ook de afstandsregel niet gerespecteerd moet worden. Concreet wil dit zeggen dat ook staantribunes terug staantribunes mogen zijn en dat er niet langer in bubbels gewerkt moet worden.

Zijn er verschillende soorten Covid Safe Tickets?

Ja. er bestaan 3 verschillende soorten. Eerst en vooral is er een vaccinatiecertificaat. Dat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het coronavirus. Daarnaast is er ook een herstelcertificaat. Dat certificaat toont aan dat je al besmet bent geweest met het virus en hersteld bent – en dus antilichamen hebt. Als laatste is er ook een testcertificaat. Daarmee bewijs je dat je een negatieve COVID-19-test onderging. Als het om een PCR-test gaat, mag die evenwel niet ouder zijn dan 48 uur. Een sneltest mag dan weer niet ouder zijn dan 24 uur.

Wij zijn op zoek naar Limburgse voetbalfans die deze week een COVID-test zullen ondergaan omdat ze anders niet binnen mogen in het stadion van hun favoriete club. Ben/ken jij zo iemand? Laat het ons hier weten:

Hoe kan ik het certificaat bekomen?

Op de CovidSafeBE-app kan je jouw certificaat opvragen. Daarnaast kan je het ook downloaden via enkele overheidswebsites. Meer info vind je op https://covidsafe.be/#what.

Moet mijn kind ook zo’n certificaat hebben?

Het Covid Safe Ticket is verplicht voor elke fan vanaf 12 jaar.

Hoe wordt het gecontroleerd?

Aan de ingang zal elke fan zijn/haar Covid Safe Ticket moeten tonen, samen met de identiteitskaart en het toegangsticket. Als je geen Covid Safe Ticket hebt, zal je niet toegelaten worden in het stadion.

Wat met bezoekende supporters?

Voorlopig worden er nog geen bezoekende fans toegelaten. Na de speeldagen in augustus volgt een evaluatie. Als die positief is, kan er in september na de interlandbreak werk gemaakt worden van een terugkeer van bezoekende supporters.