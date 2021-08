Wat met en welke regiovorming?

Open Oudsbergen is voorstander van een bestuur op het niveau dat het dichtst bij de burger staat. “Wij zijn voorstander van samenwerkingen over de gemeentegrenzen heen, maar kiezen voor één Limburg,” zegt Jan Schonkeren van Open Oudsbergen. Het college is voorstander van een bestuur op het niveau dat het kortst bij de burger staat.

Uit een bevraging blijkt dat drie op de vier Limburgse burgemeesters de mening van Open Oudsbergen deelt inzake regiovorming. “De gemeenteraad dient hierover een officieel standpunt in te nemen,” vindt Schonkeren.

In de ‘Kompasnota’ van Oudsbergen, opgemaakt in kader van de fusie van Meeuwen-Gruitrode met Opglabbeek, bepaalt het bestuur welke samenwerking men prefereert: “Om onze visie te realiseren kijken we verder dan enkel Oudsbergen. Oudsbergen wil in deze samenwerkingsverbanden een actieve rol opnemen en bepalend zijn,” verduidelijkt burgemeester Lode Ceyssens.  RDr