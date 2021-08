ZOMERHACKS. Zo koel je sneller gekookte pasta voor je zomerse salades

Een gezellige barbecue in de tuin, een terrasje met vriendinnen of zelfs een snoepreisje met twee: de zomer is begonnen en dan zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven net dat tikkeltje gemakkelijker te maken.

Wat is het probleem? Een snelle lunch, gezellig familiefeest in de tuin of een royale barbecue: een koude pastasalade is geschikt voor zo wat elke zomerse gelegenheid. Alleen moet je de pasta, of het nu gaat om spirelli, penne of farfalle, wel eerst koken. Om te voorkomen dat de andere koude ingrediënten - denk aan sla, tomaten, feta ... - verleppen of smelten door de warmte, moet de pasta eerst afkoelen. Maar dat duurt even ...

De oplossing? Giet de beetgaar gekookte pasta af en schud de deegwaren daarna in een kom of schaal. Neem enkele lepels, en zet die rechtop in de pasta. Zet de kom daarna in de koelkast: door de lepels gaat de pasta sneller afkoelen.