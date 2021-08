Veel kandidaten, weinig geslaagd

Meer dan 130 kandidaten schreven in voor de vacature van administratief medewerker onthaal. Daarvan slaagden slechts 24 kandidaten. Uiteindelijk bleven er 6 slechts kandidaten over na een tweede selectiefase. Open Oudsbergen is geneigd te stellen dat er ofwel iets schort met het onderwijssysteem of dat de lat voor het examen veel te hoog lag.

“Meer dan honderddertig kandidaten solliciteerden voor de functie van onthaalbediende en dat is positief. Dat slechts 24 kandidaten slagen in de eerste selectiefase is opmerkelijk. Na de tweede selectiefase behaalden vijf kandidaten geen 60%, twaalf kandidaten slaagden niet. Uiteindelijk werden zes kandidaten weerhouden na de tweede selectiefase”, duidt Jan Schonkeren.

“De kandidaten moesten in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs,” zegt schepen Seutens. Hij verduidelijkt dat een schriftelijke proef werd verstuurd, wegens corona, waarin open vragen gesteld werden over de verschillende aspecten van de functie en de verwachte competenties. Voor de mondelinge proef werd op vooraf besproken welke competenties nodig zijn. Een twintigtal kandidaten heeft na het examen feedback gevraagd. Die werd telefonisch gegeven. Wie op beide proeven minstens 50% haalde en minstens 60% in totaal, was geslaagd en werd opgenomen in de werfreserve. RDr