Quentin Tarantino houdt vast aan belofte uit kindertijd: “Mijn moeder krijgt geen cent”

De moeder van de Amerikaanse regisseur Quentin Tarantino geloofde vroeger niet in het schrijftalent van haar zoon, waarop een kleine Quentin zwoer dat ze nooit een cent zou krijgen indien hij beroemd werd. Zo geschiedde: de filmmaker van onder meer Once upon a time in Hollywood en Pulp fiction is vandaag wereldberoemd en rijk, en mama mag tot op vandaag niet meeprofiteren van zijn succes.

Het was Quentin Tarantino zelf die zijn belofte toelichtte in de The moment, de podcast van regisseur Brian Koppelman. Daarin zei hij dat hij op school jarenlang als “een domme jongen” werd bestempeld. Rond zijn dertiende begon het tij te keren, de leeftijd waarop hij zijn eerste scripts schreef. Naar eigen zeggen bleef zijn moeder in die tijd echter wel een stoorzender.

“In het midden van een tirade banaliseerde ze mijn schrijfcarrière. Dit ‘kleine schrijfcarrièretje is voorbij’, zei ze”, aldus de regisseur. Haar woorden bleven nazinderen en zetten Tarantino aan het denken. Hij beloofde aan zichzelf dat ze nooit zou meeprofiteren van zijn beroemdheid, als die carrière er ooit doorkwam. “Ik dacht bij mezelf: als ik een succesvolle schrijver word, zul je nooit een cent zien van mijn succes. Er zal geen huis, geen vakantie en ook geen Cadillac zijn voor mama. Je krijgt niets omdat je dat zei.”

Tarantino hield zich aan zijn woord. In de podcast vertelde hij dat hij zijn moeder wel ooit een handje hielp omdat ze een probleem had met de belastingen. Maar verder kreeg ze van hem geen huis of dure auto cadeau.