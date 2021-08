Picknickvlonders om te genieten van fauna en flora

Picknickvlonder aan het Broekven in Meeuwen. — © roger dreesen

Net voorbij het Bullenschooltje in Meeuwen ontdek je de eerste picknickvlonder langs het fietsroutenetwerk RKLM.

Je kan deze vlonder niet missen, die ligt pal op het Broekven, één van de vele grotere vennen aan de rand van het militaire NATO-schietveld Pampa Range en de meest westelijke landmark van Duinengordel.

Ondertussen is het één van de populaire pleisterplekken waar Oudsbergenaren graag en veel komen. Het is er heerlijk verpozen. Het blauw in de lucht, ganzen zwemmen gakkend op het Broekven, de kwakkende kikkers, blauwe libellen en als je geluk hebt zie je de reiger een visje meepikken.

Het is er niet altijd stil: zo zijn de watervogels er luidruchtig aanwezig en ook tijdens weekdagen vliegen duikende F 16 ’s over het natuurgebied. Kortom, prachtige uitzichten, bijzondere flora en fauna en de afwisseling in het landschap maken wandelen en fietsen langs deze vennen tot een bijzondere ervaring. RDr