Vorig jaar 51 GAS-boetes uitgeschreven, meer dan de helft voor loslopende dieren

Vorig jaar werden er 51 geldboetes uitgeschreven als gemeentelijke administratieve sanctie. In meer dan de helft van de gevallen ging het over loslopende dieren.

De gemiddelde GAS-boete bedroeg 58,04 euro. In de gemeenten van de politiezone CARMA geldt hetzelfde reglement om overlast te bestrijden. Er werden 57 dossiers opgestart, die in 51 gevallen eindigden met een geldboete. Er werden 29 sancties uitgeschreven voor loslopende dieren en 13 voor sluikstorten. In acht gevallen ging het om geluidsoverlast.

RDr