Eerste editie van kraslotenactie voor handelaars zorgt voor meer ‘leven in de brouwerij’

In juni lanceerde de gemeente Bocholt samen met partners brouwerij Martens en Unizo Bocholt, het unieke project ‘leven in de brouwerij’. Onder deze noemer willen ze alles categoriseren wat met ‘leven in de brouwerij’ te maken heeft. Met een splinternieuw logo, bijhorende huisstijl, website en social media vond ‘leven in de brouwerij‘ al snel zijn weg in en rond Bocholt.

Om de lokale economie en de Bocholter middenstand een extra boost te geven, ging de eerste editie van de kraslotenactie voor handelaars van start op 2 juni. Bijkomende doelstelling was om meer mensen weer de straat op te krijgen. Door gewonnen prijzen, geschonken door deelnemende handelaars, af te halen in zaken die tot nu toe misschien ongekend waren. Meer dan 50.000 krasloten kwamen in omloop bij een dertigtal deelnemende handelszaken.

Had je niets gewonnen, niet getreurd. Niet winnende krasloten konden gedeponeerd worden in een van de vier biertonnen verspreid over de vier kerkdorpen. Uit vele duizenden krasloten werden op de nationale feestdag 37 gelukkige winnaars getrokken tijdens een Facebook live-sessie door schepen Lieve Theuwissen en kinderburgemeester Laure. Er was een mooi aanbod aan fantastische prijzen, geschonken door de gemeente en zorgvuldig uitgekozen met extra oog voor onze lokale handelaars. Zo waren er ontbijtmanden te winnen, overnachtingen met ontbijt bij lokale B&B’s, een weekend voor vier personen in een luxecaravan op Goolderheide, een modieuze make-over, een wijntasting aan huis voor acht personen, huifkartochten en nog zoveel meer.

Enkele lokale handelaars lieten zich van hun beste kant zien en schonken zelf een prijs. Een frietfeest voor 30 personen door Nathalie’s Frietpaleis, boerengolf bij de Alpacaboerderij, een activiteit naar keuze bij Farmfun. Brouwerij Martens deed ook zijn duit in het zakje en schonk twee verfrissende Sezoens-koelboxen weg en een rondleiding voor tien personen in de brouwerij. Maar dé absolute hoofdprijs werd geschonken door Bocholter ondernemer AJK. Als het weer het toelaat, zien we tijdens het weekend van Sezoens live (31/07) en de Sezoens trail (1/08) een gigantische luchtballon aan de horizon verschijnen. Op grote hoogte kunnen maar liefst acht winnaars met hun drie gasten genieten van dit fantastische feestweekend boven hun eigenste Bocholt. De eerste editie van de kraslotenactie van ‘leven in de brouwerij’ was dus een schot in de roos.