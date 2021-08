John Stones blijft langer bij Manchester City: “Ik kan niet gelukkiger zijn”

John Stones heeft een contractverlenging van vier jaar ondertekend bij Manchester City. Dat heeft de Premier League-kampioen dinsdag bekendgemaakt. De Engelse verdediger, die in 2016 van Everton naar City kwam, is nu tot 2026 aan de club van Rode Duivel Kevin De Bruyne verbonden.

“Ik kan niet gelukkiger zijn. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van deze ploeg”, reageerde Stones. “Er zijn hier zoveel kwaliteitsvolle spelers en ik weet dat we trofeeën kunnen blijven winnen, wat mijn belangrijkste focus is. Werken met de trainer (Pep Guardiola, red.) is een droom. Hij heeft me zoveel geleerd over het spel en ik heb het gevoel dat ik elke dag iets nieuws leer.”

“Het succes van de afgelopen vier jaar is ongelooflijk. Om daar deel van uit te maken is een droom die is uitgekomen en ik wil gewoon blijven winnen. Dit is de beste plek voor mij om mijn voetbal te spelen en mijn ambities te vervullen.”