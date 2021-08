Oefeldag brengt 85 goedgezinde kinderen op de been

Oefeldag is gebaseerd op het recept van de historische Roefeldagen, maar dan op kleinere schaal. Tijdens dit evenemnt waren er tal van open workshops en waren de kinderen eventjes baas in en rond jeugdhuis De Stip. En dat het plezant was, kan je niet alleen zien in de aftermovie die net gelanceerd werd, maar ook via een uitgebreide fotoreportage: allemaal te bekijken via jeugdraadham.be. Of via de 'Oefeldag 3 Insta Story only video' op https://www.instagram.com/jeugddienstham/