Gemeente organiseert coronaveilig jeugdfestival Pimpelpop

Toen Pukkelpop afgelast werd, zocht het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel naar een alternatief om de lokale jeugd toch een leuke festivalervaring te geven. Het resultaat: Pimpelpop, een kleinschalig en coronaveilig festival met lokaal dj-talent. De jeugddienst en heel wat enthousiaste vrijwilligers verwelkomen festivalgangers op 19 augustus in bubbels in het Vakantiepatronaat.

Op donderdag 19 augustus kan iedereen vanaf 18.30 uur terecht in het Vakantiepatronaat in de Sint Lambertusstraat voor het jeugdfestival Pimpelpop. Jong dj-geweld van Hechtel-Ekselse bodem start er het lokale festivalseizoen met klinkende beats. “Het doelpubliek is echt onze lokale jeugd”, zegt schepen van jeugd en cultuur Kelly Leenaerts. “We willen hen na de ontgoocheling van de afgelasting van Pukkelpop toch de kans bieden om zich samen met hun vrienden te amuseren. Vandaar ook de verwijzing naar Pukkelpop in de naam van ons festivalletje.”

Binnen een bubbel van maximum acht personen kunnen bezoekers veilig op Pimpelpop komen feesten. De symbolische inkom bedraagt 5 euro, maar daar krijgen de jongeren nog iets voor in de plaats. Wie met de fiets komt, krijgt er bovendien nog een extra verrassing bovenop. “De buren hoeven overigens niet te vrezen voor nachtelijke geluidsoverlast”, voegt burgemeester Jan Dalemans nog toe. “De optredens duren slechts tot middernacht. Zo is iedereen tevreden.”

De ticketverkoop van Pimpelpop verloopt via www.hechtel-eksel.be/pimpelpop.