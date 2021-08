Brusselse politie onderzoekt mogelijke diefstal bij federale politie

De lokale politie van Brussel Hoofdstad/Elsene is een intern onderzoek gestart naar een mogelijke diefstal die zou hebben plaatsgevonden in de gebouwen van de federale gerechtelijke politie in Brussel. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie. Vorige week vrijdag zouden onder meer een aantal sieraden van een vrouw die was opgepakt, verdwenen zijn. “We nemen de klacht ernstig en onderzoeken de zaak”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.