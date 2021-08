Waarom Marijn en Candice uit ‘Blind Getrouwd’ nog steeds niet samenwonen

“We zijn het nog steeds niet eens over waar we willen samenwonen”, aldus Candice. “Maar onze liefde is sterker dan dat. Het zou jammer zijn dat het daardoor zou mislopen tussen ons, daarvoor zie ik Marijn te graag. In de weekends ben ik altijd bij hem in Binkom, en tijdens de schoolvakanties probeer ik ook op weekdagen te komen. Maar ik moet rekening houden met mijn twee katten. Coco heeft suikerziekte en moet aangepaste voeding krijgen. Binnenkort neem ik als test mijn katten eens mee naar Marijn, maar voorlopig zijn we allebei gelukkig met de huidige situatie. We hebben nog niet beslist hoe we het in de toekomst gaan doen.”

“Ik heb een hond, twee katten, twee pony’s en kippen”, zegt Marijn dan weer. “Voor mij is het moeilijker om naar Beveren af te zakken.” Maar ook: “Het zou leuk maar ook raar zijn om Candice continu bij mij te hebben. Mij lijkt het toch te snel om binnen het jaar te gaan samenwonen. Kleine ergernissen kunnen dan grote problemen worden. Het is goed dat we tijd hebben om elkaar écht goed te leren kennen.”