Neos Oudsbergen fietst tocht van 33 km

"Reeds na twee km kregen we een col van 2de categorie, de Caelenberg, voor de wielen. Via de Ruwmortelsheide, het Heuvelsven, de Grote Homo, de Kleine Homo en de Litzberg bereikten we de spectaculaire afdaling richting Terhills Resort. Verder reden we via Eisden cité naar onze tussenstop 'Eisdens stationneke' voor een lekkere tas koffie met een stuk taart en voor de bierliefhebbers was er keuze uit een groot aantal speciale bieren. Daarna werd de terugreis van nog 13 km ingezet via de Mechelse berg en Niel bij As tot aan het vertrekpunt."