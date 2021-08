Springruiters terug in België: “Dragen onze bronzen medaille op aan de ganse natie”

Devos verwees daarmee naar de enorme verdiensten tijdens de laatste decennia van fokkers, eigenaars, federatie, trainers, coaches en de ruime schare vrienden en ploegmakkers. “Dankzij de inspanningen van die vele mensen hebben we in Tokio jumpinggeschiedenis mogen en kunnen schrijven.”

“Wij moeten alle weken aan de bak op het allerhoogste niveau, maar de Olympische Spelen zijn nog van een totaal andere dimensie”, vulde Devos nog aan. “De Spelen zuigen je mentaal leeg. Onvoorstelbaar als je het nog nooit meegemaakt hebt. Ik snak naar rust, maar volgend weekend moet ik alweer zadelen voor de Global Champions Tour van Londen.”

Minister van Sport en Dierenwelzijn Ben Weyts verwees in zijn dankwoord naar de ongeziene teamspirit van de Belgische jumpingruiters. “Wij hebben met vier gewonnen”, benadrukte Pieter Devos nog maar eens. “Wij zijn wekelijks elkaars trainer op wedstrijden op het allerhoogste niveau. Dat creëert een band. Elkaar helpen zit bij ieder van ons in het DNA.”

“De vele goede resultaten in het laatste decennium hebben onze vriendschapsbanden alleen maar versterkt”, verklaarde Gregory Wathelet op zijn beurt. “Wij zijn samen opgeklommen naar dit niveau en bovendien zijn de leeftijdsverschillen niet van die aard dat er sprake kan zijn van een generatiekloof. Sportief directeur Wendy Laeremans en bondscoach Peter Weinberg doen er alles aan om voortdurend de teamspirit aan te wakkeren.”

© BELGA

“Peter Weinberg is inderdaad een gedroomde bondscoach”, bevestigde Jérôme Guery dan weer. “Hij geeft altijd veel vertrouwen en zelfs bij een minder resultaat blijft hij positief. Tot de allerlaatste combinatie blijft hij geloven in een goede afloop. Wij zijn bovendien ook vrienden buiten de sport.”

“Ieder van ons kent zijn plaats en zijn kwaliteiten”, begon Niels Bruynseels de teamgeest te verklaren. “Wij hebben het volste respect voor elkaar en het volste vertrouwen in elkaars capaciteiten. Dat is de reden waarom ik van oordeel was dat ik beter kon stoppen na mijn ongelukkige eerste ronde in Tokio. Het ploegbelang gaat boven het individuele. Ogenschijnlijk leek Delux volledig in orde, maar ik wou het ploegresultaat niet in gedrang brengen. In ieder geval ga ik er alles aan doen om in 2024 van Parijs terug te keren met een olympische medaille.”