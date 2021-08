Sinds vorige week zaterdag is Sven Vanthourenhout terug uit Japan. Tijd voor vakantie heeft de bondscoach niet. Donderdag vertrekt hij met de beloften naar de Ronde van de Toekomst. Nadien volgt het EK in Trento en het WK in Vlaanderen, dat binnen exact veertig dagen van start gaat met de tijdrit.