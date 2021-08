Stroomhalsbanden vanaf 2027 verboden: “We nemen afscheid van een achterhaalde praktijk”

Stroomhalsbanden met een afstandsbediening en stroomhalsbanden die honden afstraffen voor blaffen zullen vanaf 1 januari 2027 verboden zijn in Vlaanderen. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts heeft daarvoor een uitdoofscenario vastgelegd. “We nemen opnieuw afscheid van een achterhaalde praktijk”, zegt Weyts. “Een huisdier is een deel van je gezin en een gezinslid geef je geen elektrische schok bij een natuurlijke reflex of gewoon omdat je op een knop drukt.”