Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in de week van 31 juli tot 6 augustus met 12 procent toegenomen, tot gemiddeld 1.743 besmettingen per dag. Dat blijkt dinsdag uit de gegevens op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Er werden tegelijk iets minder tests uitgevoerd, gemiddeld 52.400 per dag, waarvan er 3,7 procent positief bleek. Dat is een half procent meer dan in de voorgaande periode.