De Ronde van Denemarken is vooral een koers voor sprinters, en dat is Remco Evenepoel (21) zeker niet. Toch is het een race die op dit moment van het seizoen prima in zijn kraam past. De ploeg vindt het belangrijk dat hij na veel stages koerskilometers maakt, zelf wil hij in waaiers leren rijden en de bondscoach ziet hem graag zijn selectie voor het WK veiligstellen.