Diepenbeek

Zinzi Aegten (Cadanza) blijft hoge ogen gooien. Op de dressuurwedstrijd van de Kempische Regionale in Diepenbeek startte zij in vier proeven en behaalde een eerste, tweede en twee derde plaatsen. Bovendien won zij overtuigend de eerste van vier manches voor de Cavalor Cup die bij eindwinst recht geeft op deelname aan de Vlaamse finale in Mechelen.