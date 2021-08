Waals gewest houdt na zomervakantie nog maar 16 vaccinatiecentra open

Wallonië sluit eind augustus de meeste van de 54 vaccinatiecentra voor het coronavirus en houdt er nog zestien open in september of oktober. Dat maakte de algemene COVID-19-delegatie van het Waalse gewest maandag bekend.

Het Waalse gewest heeft nu respectievelijk 79 procent van zijn volwassen burgers ingeënt met de eerste dosis en 75 procent volledig ingeënt. Meer dan de helft van de 12- tot 17-jarigen kreeg ook hun eerste dosis van het vaccin.

“Een prestatie voor de teams in het veld, die hun uren niet hebben geteld en een niet aflatende motivatie hebben getoond”, aldus de verantwoordelijken in een persbericht. Vanaf september wordt het aantal centra verminderd met behoud van een “voldoend vaccinatieaanbod”. Zaterdag 28 augustus is de sluitingsdag voor de meeste centra.

In september en zelf oktober worden zestien vaccinatiecentra behouden, gemiddeld twee dagen per week. Het zal mogelijk zijn om je aan te melden voor een eerste dosis of een tweede dosis, ook als de eerste prik in een ander centrum werd gezet, luidt het. Er wordt gewerkt met vaccins van twee leveranciers: Pfizer en Johnson & Johnson.