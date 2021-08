De politie kreeg zondag twee meldingen van een inbraak op de Teutenweg in Lommel. Bij de eerste, gemeld om 17.20 uur, werd een raam en rolluik vernield, het huis overhoop gehaald en zaken stukgeslagen. De buit is niet bekend. Op de tweede locatie, gemeld om 19.30 uur, konden onbekenden via de achterzijde binnendringen. Hier is de buit evenmin bekend.

