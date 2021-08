Twee monumentale Limburgse bomen beschermd als erfgoed

Peer

In Linde bij Peer wordt een gekandelaarde winterlinde voorlopig beschermd als monument. Dat heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele beslist. Ook aan de Laarderweg in Grote-Brogel staat een grote zomereik en deze wordt eveneens als beschermd monument beschouwd. Wel volgt nog een openbaar onderzoek georganiseerd door de stad Peer. Buurtbewoners kunnen bezwaren indienen en dan pas beslist de minister of de bomen een definitieve bescherming krijgen.