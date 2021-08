Tongeren

In Tongeren vindt momenteel kunstfestival ‘Moment’ plaats. Het festival viert dit jaar zijn vijfde editie met een boeiend programma vol culturele activiteiten in en rond de stad. De Nederlandse kunstenaar Nick Steur was vandaag te zien op de Grote Markt in Tongeren. Met zijn ‘A Piece Of 2’ gaat Steur op zoek naar een natuurlijk evenwicht tussen mens en natuur.