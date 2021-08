Laatste olympiërs weer thuis, ook Bashir Abdi: “In Parijs wil ik nog meer”

Luide aanmoedigingen waren er van familie en vrienden toen de springruiters en Bashir Abdi in de aankomsthal van de luchthaven van Zaventem als eersten van de Belgische delegatie verschenen. Een twintigtal mensen stonden de atleten op te wachten, onder hen de Belgische ruiters van de Olympische Spelen van Montréal die in 1976 de tot voor kort laatste medaille in het jumping voor ons land binnenhaalden en Vlaams minister van Sport Ben Weyts, die de medaillewinnaars onmiddellijk bij aankomst wou feliciteren. De minister had Japanse bonsaiboompjes mee als geschenk voor de atleten.

Bashir Abdi, die uitgerust was na een luxueuze vlucht in businessclass - “dat ben ik niet gewoon als marathonloper” - kreeg de meeste aandacht. Zijn bronzen medaille in de marathon is dan ook historisch. Met een grote glimlach achter zijn mondmasker nam hij de felicitaties aan. Voor de camera van Belga blikte hij nog eens terug op de bronzen medaille: “Het was indrukwekkend om de medaille in ontvangst te nemen op de sluitingsceremonie. Als jong kind zag je dat op tv, nu mocht ik dat zelf meemaken. Ik was echt emotioneel.”

In Japan had Bashir Abdi veel last van jetlag, de nacht voor de wedstrijd sliep hij niet meer dan twee uur en na veertig kilometer had hij krampen. “Met frissere benen was er misschien nog iets meer mogelijk geweest”, denkt hij dan ook. “Als mens wil je altijd meer en meer. Hopelijk ben ik in Parijs tot nog meer in staat. De bedoeling is alvast beter en beter te doen, maar eerst herstellen en vieren.”

Dat vieren zal in zijn thuisstad Gent gebeuren. “In Gent is alles begonnen. Daar voel ik me thuis. Nergens is het beter voor mij”, zegt Abdi, die ook nog een boodschap had voor jonge atleten die nu naar hem opkijken: “Erin geloven, hard werken en groots dromen. Dat is het geheim.”

